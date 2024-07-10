Три россиянки продали новорожденную девочку и получили по году тюрьмы Трех россиянок приговорили к менее чем двум годам тюрьмы за продажу ребенка

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Суд приговорил трех женщин, участвовавших в продаже новорожденной девочки, к одному году и восьми месяцам колонии общего режима, сообщила столичная прокуратура. К настоящему моменту приговор не вступил в силу. Подсудимые попытались продать дочь одной из них за 65 тысяч рублей. Как уточнили в ведомстве, они продали ребенка женщине, действовавшей в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Они осуждены по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области к девяти годам исправительной колонии строгого режима приговорили таксиста, который надругался над 16-летней пассажиркой. Нападение произошло в феврале текущего года.

Также стало известно, что в подмосковном Красноармейске 42-летний разнорабочий попытался изнасиловать 12-летнего соседа. Инцидент произошел на речке Воря. Сначала педофил восхищался тем, как хорошо плавает подросток.