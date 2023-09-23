Машина влетела в автомобили в Лефортовском туннеле и перевернулась

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы, сообщил Департамент транспорта столицы. Одна из машин перевернулась на крышу. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. При этом движение свободно только по одной из трех полос.

На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате лобового столкновения трех легковых автомобилей в Кемеровской области. Еще один человек пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.

ДТП произошло накануне вечером в городе Таштаголе. На улице Ленина столкнулись автомобили Mazda 6, Toyota Rav4 и ВАЗ 2121. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mazda, выехавший на встречную полосу. Он скончался по пути в больницу. На месте происшествия до приезда скорой помощи умерли водитель ВАЗа и пассажир Mazda. Травмы получил водитель Toyota.

Накануне двое детей пяти и семи лет, а также женщина-водитель погибли в дорожно-транспортном происшествии под Калугой. Женщина на легковом автомобиле выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Пострадал еще один ребенок в возрасте 10 лет, он был госпитализирован.