Три козы ворвались в детский центр в Бутово и устроили оргию

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В московском районе Бутово в детский логопедический центр ворвались козы, которые совокуплялись под камерами, видео с которых опубликовал Telegram-канал «Москва 24». Парнокопытные напугали посетительницу и застали врасплох сотрудниц учреждения, поспешивших закрыться от животных дверью.

На видео видно, как в тамбур детского центра неожиданно врываются три козы, две из которых заняты половым актом, начатым еще за порогом. Внезапное вторжение животных перепугало посетительницу, которая при виде сношающихся коз убежала в соседнее помещение.

После этого две сотрудницы прикрыли дверь в предбанник, продолжая наблюдать за процессом через проем, не позволяя козам вбежать внутрь. Пытаясь прогнать незваных гостей, одна из них начала стучать по стене.

Ранее в США олень разбил окно и ворвался в салон красоты в Нью-Йорке, начав метаться по помещению. В результате пострадала клиентка, которая в этот момент находилась в зоне ожидания, остальные посетители и работники салона отделались легким шоком. Спустя около минуты животное выбило стеклянную дверь, выбежало на улицу и пустилось наутек.