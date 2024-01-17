Три интернет-сервиса оштрафовали в Москве на 129 млн рублей Суд оштрафовал три интернет-сервиса за нарушение закона о «приземлении»

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Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы оштрафовал три интернет-сервиса за нарушение правил деятельности иностранных компаний в Сети на территории РФ (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Общая сумма штрафов составила 129 млн рублей.

Суд привлек к административной ответственности сервисы Bluehost Inc., Kamatera Inc. и Hetzner Online GmbH. Их признали виновными в нарушении закона о «приземлении», который обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями или организациями.

Самый крупный штраф был назначен Hetzner Online GmbH — компании предстоит выплатить штраф в размере более 117 млн рублей. Также штрафы по 6 млн рублей назначены Bluehost Inc и Kamatera Inc.

Ранее сообщалось, что 1 января информация о задолженности Telegram по штрафам исчезла из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Одновременно с этим пропали данные о долгах компаний Alphabet, владеющей Google и YouTube, Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), владеющей Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). «Интерфакс» со ссылкой на базу ФСПП писал, что приставы «полностью взыскали» миллиардные штрафы с Google и Meta, при этом в публикации агентства отмечалось, что Telegram, TikTok и YouTube начали «новый год без долгов».