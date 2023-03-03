Три человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском шоссе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Кутузовском проспекте произошла массовая авария с участием пяти автомобилей, пишет «360» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Москвы. По предварительным данным, в ходе столкновения пострадали три человека, об их состоянии не сообщается.

По предварительным данным на Кутузовском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти единиц автотранспорта. В результате дорожной аварии пострадали три человека, — рассказали в Госавтоинспекции.

Издание опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, что поврежденные в результате аварии автомобили грузят на эвакуаторы. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они устанавливают все детали произошедшего.

В Новосибирской области ранее произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. Микроавтобус столкнулся с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем. В результате аварии погибла пассажирка автобуса, водители транспортных средств получили травмы.

19 февраля на 60-м км Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием 10 машин. Столкнулись два грузовика и восемь легковушек. Из-за ДТП перекрывали движение на двух полосах.