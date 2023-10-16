Три человека пострадали в ДТП с маршруткой и ритуальным автобусом в Мытищах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ритуальный автобус столкнулся с рейсовым автобусом № 170 около мемориального кладбища в подмосковных Мытищах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе УМВД Подмосковья. Пострадал водитель ритуального авто. Всего были госпитализированы три человека.

В 18:00 произошло ДТП на Осташковском шоссе. Водитель ритуального микроавтобуса совершил попутное столкновение с рейсовым автобусом № 170. В результате ДТП водитель микроавтобуса пострадал, также известно о госпитализации троих пассажиров автобуса, — сообщили в полиции.

Ранее в Сети появилось видео массового «машинопада» на трассах под Санкт-Петербургом. Автомобилисты стали массово улетать в кюветы на трассах под Санкт-Петербургом утром 16 октября из-за образовавшейся на проезжей части гололедицы.

До этого автобус с туристами, направлявшийся из КНР в Уссурийск, съехал в кювет в Приморском крае. Двое человек погибли, 13 пассажиров госпитализированы с травмами в среднетяжелом состоянии, четверо — с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Среди жертв ДТП только российские туристы. Всего в салоне находилось 52 человека. Шесть человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно. Транспортом управлял гражданин Китая.