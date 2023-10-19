Три человека пострадали при пожаре в частной клинике в Москве Троих москвичей госпитализировали после пожара в клинике на Автозаводской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в частной клинике «Медика 24» на Автозаводской улице в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. В результате происшествия пострадали как минимум три человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Очаг возгорания находится в подвале, где стоят аккумуляторы, которые служили резервным источником питания для хирургического отделения. Помещения заполняет ядовитый дым от больших батареек, поэтому количество жертв может вырасти, — говорится в сообщении.

По данным Mash, экстренные службы уже работают на месте происшествия. В столичном МЧС пока не комментировали информацию об инциденте.

Ранее сообщалось, что 18 октября на складе промышленных товаров в Ростове-на-Дону произошел мощный пожар. Площадь возгорания достигла 500 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек. Им оказался 49-летний мужчина, которого с ожогами лица и рук доставили в городскую больницу. Также известно, что спасатели предотвратили взрыв баллонов с сероводородом, вовремя потушив пламя рядом с цистернами.

До этого в Екатеринбурге во второй раз за последние два месяца загорелась «УГМК-арена». Возгорание на стройке спортивного комплекса произошло из-за рабочих, заливших крышу гудроном, который неожиданно вспыхнул. Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали горение. В результате происшествия никто не пострадал.