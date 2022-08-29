Три человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 29 августа на юго-востоке Москвы произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, автомобиль Chevrolet Cobalt, двигавшийся по Братиславской улице, выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на препятствие. Предположительно, это произошло по вине 19-летнего водителя, не справившегося с управлением.

В результате погиб он сам и двое пассажиров – 30-летний мужчина и 40-летняя женщина. Еще одна пассажирка – 16-летняя девушка – пострадала и была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автобетоносмесителя, автобуса и двух автомобилей. Пострадали два человека, в том числе ребенок.

В Подмосковье, в Можайском районе столкнулись две иномарки. Жертвами аварии стали два человека. Еще трое, включая двоих детей, получили травмы.