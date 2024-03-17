Третья атака БПЛА на Москву отражена силами ПВО Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Ступинском городском округе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третья атака беспилотников на Москву была отражена противовоздушной обороной в Ступинском городском округе, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, средства ПВО сбили один дрон. Минобороны информацию не комментировало.

В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — предупредил Собянин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил об атаке украинского БПЛА на Белгородский район. Дрон сбросил четыре взрывных устройства, без света остались семь населенных пунктов. За несколько часов до этого стало известно о нападении беспилотника на движущийся автомобиль в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. В том инциденте никто не пострадал.

Также в небе над Фатежским районом российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник, информировал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, разрушений или пострадавших в результате нападения не было.