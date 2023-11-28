Третий случай отравления метадоном зафиксирован в Москве и области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 16-летний студент строительного колледжа госпитализирован с отравлением метадоном, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, это третий случай отправления в столице и области, где причиной отравления мог стать наркотик, прибывший в регион из Ставрополя.

Сам подросток пока не признается, что употреблял наркотик. Скорая прибыла к молодому человеку поздно ночью. Его мать услышала сильные хрипы и набрала 03. Студент был доставлен в токсикологическое отделение, где ему и поставили диагноз. До него в медучреждениях Москвы и области с метадоновым отравлением оказались двухлетняя девочка и 24-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка из подмосковного Красногорска могла отравиться метадоном из-за того, что ее наркозависимый отец оставил вещество в открытом доступе. Экспертиза крови 36-летнего родителя выявила следы марихуаны и других психостимуляторов. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, родителя допрашивают следователи.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.