Третьеклассник умер на уроке английского языка в Москве SHOT: в Москве третьеклассник потерял сознание на уроке английского языка и умер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве ученик третьего класса скончался на уроке английского языка, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, девятилетний школьник стал резко задыхаться, после чего потерял сознание.

Как передает канал, трагедия произошла в школе, расположенной на проспекте Мира. Преподаватели сразу позвали медсестру, которая пробовала привести ребенка в чувство. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать третьеклассника, но спасти его не удалось. Причины смерти школьника пока не установлены.

Отмечается, что у погибшего ученика было слабое здоровье, поэтому он редко посещал занятия в школе и находился на очно-заочном обучении. Школьник рос в благополучной семье.

Ранее в Свердловской области 14-летний школьник скончался на соревнованиях по боксу. Подросток занимался в секции Центра развития детей и молодежи и был допущен к состязаниям. Юному спортсмену стало плохо во время турнира. Присутствовавший на соревнованиях медработник и врачи скорой пытались оказать помощь, но спасти подростка не удалось. По предварительным данным, школьник предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям.