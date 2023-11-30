Третьеклассник стащил у отца боевую гранату и принес ее в школу Mash: в Москве школьник украл у отца боевую гранату и принес ее в школу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве ученик третьего класса принес в школу боевую гранату, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, ребенок взял снаряд у своего отца, который хранит дома целый оружейный арсенал.

Как передает канал, когда мальчика заметили с опасным предметом, администрация школы вызвала его отца. Мужчина заявил, что ребенок нашел гранату во время прогулки в лесополосе. Однако позднее при осмотре его квартиры полицейские обнаружили большое количество боеприпасов: немецкие гранаты, мины времен Великой Отечественной войны, различные снаряды, гильзы и патроны. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Аналогичный случай ранее произошел в Смоленске, где пятиклассник принес в школу немецкую боевую гранату. Пятиклассник рассказал, что нашел снаряд в клумбе по пути в учебное заведение. Гранату изъяли сотрудники МЧС и уничтожили ее в безопасном месте.

Ранее в Санкт-Петербурге ученик седьмого класса пришел в учебное заведение с самодельным ножом и в противогазе. Подросток заперся в туалете и кричал, что ненавидит музыкальную школу. Успокоить школьника смог приехавший на место отец. Мальчик навредил только себе, в сопровождении родителя его увезли в больницу. Других пострадавших нет.