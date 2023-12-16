Тренеры жестко подрались на детском хоккейном турнире в Москве

Тренеры подрались на детском хоккейном турнире в Москве, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, специалист «Крыльев Советов» напал на тренера подмосковной «Красной Машины-Юниор».

Как выяснил канал, Павел П. набросился на Андрея Л. прямо на глазах малышей в разгар второго периода. Отмечается, что теперь в ситуации будут разбираться функционеры хоккейных школ.

Ранее в Аргентине футбольный арбитр Ремихио Армоа едва не зарезал одного из игроков прямо во время матча. Пострадавший футболист был госпитализирован, рефери задержан полицией. Случай произошел в провинции Мисьонес во время матча молодежных команд. В какой-то момент на поле произошла потасовка, игроки столпились вокруг судьи, а тот достал нож и ударил одного из них.

До этого стало известно, что дагестанские педагоги подрались, обсуждая закон о запрете смартфонов для учеников. По данным Telegram-канала Mash Gor, полиция проводит проверку по факту случившегося в одной из школ Рутульского района.

Как выяснил канал, инициативу поддержала учительница английского языка, напомнив директрисе инцидент с участием ее дочери-школьницы. Девочка сделала обидные стикеры с одноклассниками, в ответ учащиеся смонтировали видео, где лицо обидчицы наложили на актрис откровенного жанра. Как рассказала «англичанка», директриса призвала не вспоминать прошлое и кинулась на нее с кулаками. Сама руководительница школы отрицает это, утверждая, что коллега на нее клевещет, поскольку хочет ее сместить.