Трехлетний мальчик умер в Москве после съеденной на ужин сосиски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы трехлетний мальчик умер, подавившись едой во время ужина, сообщило MK.RU. Предположительно, ребенок задохнулся после того, как съел сосиску.

По данным издания, инцидент произошел около 22:00 в квартире на Рождественской улице. Мальчик во время ужина подавился съеденной сосиской и захрипел. Прибывшие на место врачи не смогли спасти ребенка. Как пишет издание, он скончался от удушья.

Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок насмерть отравился таблетками, оставленными родителями на кухонном столе. Препарат выписали матери малыша из-за проблем с сердцем, он применяется при лечении аритмии и тахикардии. Малыш успел съесть четыре таблетки, спустя несколько минут ему стало плохо, приехавшие врачи скорой констатировали смерть.

В начале января в Санкт-Петербурге новорожденный малыш умер после того, как мать в состоянии алкогольного опьянения покормила его грудью. Младенцу на момент смерти было пять дней.

В апреле 2023 года в Тульской области в поселке Бородинском пятилетний мальчик умер, подавившись сухариками. СМИ писали, что пища застряла в горле и закрыла верхние дыхательные пути, в результате ребенок задохнулся.