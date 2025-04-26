ТРЦ «Азовский» загорелся на юго-западе Москвы МЧС: пожар произошел в здании на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на юго-западе Москвы, передает пресс-служба ведомства. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», загорелось здание ТРЦ «Азовский».

Министерство подтвердило, что произошло возгорание на Азовской улице, вспыхнула кровля трехэтажного неэксплуатируемого здания. Там, как пишут журналисты, находятся фитнес-зал и бассейн, которые в данный момент не работают.

На месте работают 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС России, — отметили в МЧС.

Ранее на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве взорвался автомобиль. В результате начался пожар. На место прибыли спасатели для ликвидации возгорания.

Кроме того, в феврале на Электрозаводе в Москве произошел крупный пожар. По меньшей мере 120 посетителей покинули предприятие самостоятельно, 80 человек спасли пожарные. В результате были госпитализированы пять человек. Повторное возгорание произошло в начале апреля. На месте заметили восемь пожарных машин.

До этого в торговом центре «Гринвич», расположенном на улице 8 Марта в Екатеринбурге, произошел пожар. Очевидцы стали свидетелями того, как с крыши здания повалил густой черный дым. Огнеборцы оперативно ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.