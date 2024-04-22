Оператор багажа в Домодедово украл драгоценность и попался полиции Транспортная полиция раскрыла кражу кольца за 700 тысяч рублей в Домодедово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Транспортная полиция московского аэропорта Домодедово раскрыла кражу кольца бренда Cartier почти за 700 тысяч рублей, сообщает «МВД медиа». Подозреваемого задержали, им оказался оператор багажных тележек в воздушной гавани.

Потерпевшая рассказала, что приобрела ювелирное украшение в Объединенных Арабских Эмиратах, но, вернувшись домой, обнаружила, что украшение пропало. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что увидел выпавшую коробочку, когда перевозил чемоданы потерпевшей, но решил никому не сообщать о находке и забрал кольцо себе.

Следствие Линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело о краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В аэропорту Домодедово ранее задержали пассажира, который провез в своем багаже элитный алкоголь общей стоимостью 3 млн рублей. Это был гражданин Вьетнама, который прилетел из ОАЭ.

До этого в саратовском аэропорту собака нашла в сумке пассажира $10 тысяч, которые тот хотел незаконно вывезти из страны. Ищейка по кличке Грета унюхала запах валюты на досмотре в международном аэропорту Гагарин.