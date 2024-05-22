Торговый центр на северо-востоке Москвы закрыт из-за антисанитарии Суд в Москве прикрыл ТЦ «Ярославский» на 70 суток из-за антисанитарии

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Суд в Москве приостановил деятельность торгового центра «Ярославский» на северо-востоке столицы на 70 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Москве. Поводом для решения послужили результаты проверки ведомства на основании обращений граждан. В торговом центре нашли грубые нарушения требований санитарного законодательства.

15 мая 2024 года судьей Останкинского районного суда Москвы принято решение о приостановлении деятельности торгового центра «Ярославский» ООО«Дмитровсельхозагро» сроком на 70 суток, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Москве частично приостановлена деятельность клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова на время расследования смерти одного из пациентов. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая, технико-криминалистические. Проведены обыски в домах руководства клиники, генерального и исполнительного директоров, главврача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога и в самой IQ Plastique.

Также в апреле стало известно о приостановке деятельности в России итальянской Lavazza Group, занимающейся производством кофе. Компания временно останавливает дистрибуцию на территории Украины из-за форс-мажорных обстоятельств.