Торговый центр эвакуировали на юге Москвы Торговый центр «Ривьера» на Автозаводской эвакуировали

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Очевидцы сообщают об эвакуации торгового центра «Ривьера» в районе метро «Автозаводская» на юге Москвы, пишет Telegram-канал «Острожно, Москва». По его данным, в здании сработала сигнализация.

На опубликованных кадрах видно, как посетители в спешке покидают ТЦ. На фоне по громкой связи слышно объявление о необходимости выйти из здания. Канал отмечает, что обстановка на месте спокойная.

Посетителей «Ривьеры» уже эвакуировали 23 марта. Охранники заявили посетителям о необходимости покинуть здание комплекса. При этом, по словам очевидцев, никаких объявлений об эвакуации по громкой связи не прозвучало.

1 апреля в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что всех пассажиров Курского вокзала в Москве эвакуировали. Там отметили, что мера была принята для обеспечения работы правоохранительных органов. По данным СМИ, Курский вокзал проверяли после сообщения о минировании. При этом эвакуация людей не отразилась на движении поездов.

В этот же день Telegram-канал SHOT писал об эвакуации четырех столичных университетов — РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ — в связи с угрозой взрывов. По его данным, руководствам учебных заведений были направлены анонимные письма, в которых говорилось о взрывчатке в зданиях.