Торговые центры Москвы опустели Доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы достигла максимума с 2009 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля незанятых площадей в торговых центрах Москвы достигла 14,5%, что стало рекордным показателем с 2009 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании «Магазин магазинов». Эксперты указывают, что текущий уровень вакантности превысил зафиксированный в 2015 году, когда из-за санкций остались незанятыми 10% площадей в ТЦ.

Аналитическая компания Nikoliers оценивает уровень вакантности в 13,5%, тогда как NF Group — в 14,2%. Доля свободных площадей выросла из-за истечения сроков аренды у международных брендов, которые покидают российский рынок. Как отметил управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, у международных розничных сетей осталось не более 20% арендных договоров. Он добавил, что оставшиеся площади переходят к другим компаниям или активно ищутся новые арендаторы.

При этом количество новых торговых центров, вводимых в эксплуатацию, минимально. По данным «Магазина магазинов», в первой половине года был открыт только один торговый центр — «Митино Парк» площадью 27 000 кв. м. В NF Group отметили, что, хотя до конца года планируется открытие нескольких торговых центров общей площадью 167 200 кв. м, но в реальности этого может не произойти.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023 рассказал, что часть пустующих площадей IKEA в России может быть заполнена новыми арендаторами уже в 2023 году. По его словам, речь идет о помещениях площадью около 12–15 тысяч кв. м.