«Только на пользу»: Руцкой о возможности отправить Стрелкова в зону СВО Руцкой: потенциал Стрелкова будет полезен на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если решение суда в отношении экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) будет отменено, это пойдет только на пользу, заявил NEWS.ru вице-президент РФ в 1991–1993 годах Александр Руцкой. Так он прокомментировал возможность отправки осужденного в зону специальной военной операции. По его словам, это невозможно, пока есть приговор.

Какой может быть контракт, если есть приговор суда именем РФ, определяющий наказание в виде четырех лет колонии? Значит, решение суда нужно отменять. Я считаю, если решение суда будет отменено и потенциал Гиркина будет использован, это только на пользу, — сказал он.

В четверг, 25 января, Московский городской суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому судья зачитал лишь резолютивную часть приговора.

По мнению экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, Стрелкову вынесли такой приговор потому, что он говорил правду. По его словам, осужденный призывал к воссоединению русского мира.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев признался, что всегда считал Стрелкова положительным персонажем, а с некоторыми его высказываниями даже был согласен. В частности, речь идет о заявлении Гиркина о необходимости наращивания военных сил, отметил он.