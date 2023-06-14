Тишковец рассказал, когда в России начнется купальный сезон Тишковец: купальный сезон в Центральной России начнется в выходные

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Купальный сезон в Центральной России начнется в выходные 17-18 июня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в эти дни вода прогреется до плюс 19 — плюс 21 градусов.

Учитывая, что сейчас температура воды в Москве—реке у города Звенигород повысилась до плюс 18 градусов, то к выходным вода прогреется до плюс 19 — плюс 21, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон, — рассказал Тишковец.

Он добавил, что после сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном, лето, наконец-то, вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты.

В Москве после сегодняшних плюс 25, в четверг потеплеет уже до плюс 26 — плюс 28, а в пятницу и субботу, в условиях солнечной и сухой погоды, столбики термометров в Центральной России поднимутся до плюс 25 — плюс 30, — сообщил синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ранеe, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а наcтоящая жара наступит только в июле. Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему в столице распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатичеcкой норме мая.