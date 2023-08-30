Тимати рассказал, как изучал конкурентов перед покупкой сети пиццерий Тимати до покупки сети Domino's продегустировал пиццы трех основных конкурентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, рассказал во время пресс-подхода по случаю открытия сети его пиццерий «Doмиnо Pizza», рассказал, что перед этим заказал доставку трех основных конкурентов и устроил дегустацию. При этом он отметил, что его бизнес-партнер, ресторатор Антон Пинский, является более опытным человеком в этой сфере.

Если вы спрашиваете про вкусную пиццу, то большая гастрономическая экспертиза есть у Антона. Я чуть-чуть позже к этой истории подключился и тоже потихонечку натаскиваюсь. Я, кстати, перед какими-либо телодвижениями в эту сторону, взял крупнейших трех игроков на рынке и заказал доставку. Дегустировал. Однозначно, мы вместе с Антоном попытаемся сделать лучше. Думаю, нужен небольшой период для этого, — говорит рэпер.

По словам Тимати, процесс окончательного оформления меню в сети потребуется примерно месяц. Во время дегустации после пресс-подхода он предложил всем попробовать пиццу с грушей.

Ранее сетью пиццерий владела компания DP Eurasia, которая 21 августа объявила о запуске процедуры банкротства, так как попытки продать российские активы не увенчались успехом. Такие меры в компании объяснили усложнением условий ведения бизнеса на территории РФ. На этом фоне стало известно, что активы все же выкупили Тимати и Пинский.