Тимати ответил россиянам с тату Domino’s, получат ли они бесплатную пиццу Тимати заявил, что у выкупленной сети пиццерий будут свои программы лояльности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клиенты Domino’s Pizza, которые несколько лет назад сделали себе тату с логотипом компании, чтобы получать бесплатную пиццу, больше не смогут воспользоваться этой привилегией, заявил рэпер Тимур Юнусов (Тимати) в ходе презентации сети пиццерий Domino Pizza. Как передает корреспондент NEWS.ru, новые владельцы — Тимати и ресторатор Антон Пинский сообщили, что у сети будут свои программа лояльности.

В 2018 году Domino’s Pizza предложила бесплатную и пожизненную пиццу первым 350 клиентам, которые сделают татуировку с ее логотипом. Юнусов и Пинский заявили, что это были условия предыдущих владельцев, а они не собираются предоставлять таких привилегий.

Тимати провел презентацию обновленной сети пиццерий Domino’s Pizza, активы которой он приобрел вместе с известным ресторатором Антоном Пинским. На мероприятии, которое посетил корреспондент NEWS.ru, новые владельцы представили логотип без привычной костяшки домино. Также стало известно новое название бренда.

Ранее сетью пиццерий владела компания DP Eurasia, которая 21 августа объявила о запуске процедуры банкротства, так как попытки продать российские активы не увенчались успехом. Такие меры в компании объяснили усложнением условий ведения бизнеса на территории РФ. На этом фоне стало известно, что активы все же выкупили Тимати и Пинский.