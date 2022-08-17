TikTok пригрозили новым штрафом за отказ удалить запрещенку TikTok могут оштрафовать в России на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

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Компании TikTok грозит штраф на сумму до четырех млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, сообщили ТАСС в мировом судебном участке № 422 Москвы. Туда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

В суд поступил протокол, составленный по ч. 2 13.41 (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России), составленный в отношении компании TikTok Pte Ltd. Максимальное наказание по этой статье составляет четыре млн рублей штрафа, — сказали в суде.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на семь млн рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации. Речь идёт о постах с описанием методов саботажа для задержки поездов с военной техникой. В тот же день этот же суд оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В мессенджере публиковалась недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.