Теща Бориса Березовского скончалась в возрасте 100 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теща бизнесмена Бориса Березовского Алия Бешарова обнаружена мертвой в своей квартире на Лаврушенском переулке в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, она скончалась 28 августа. За пять дней до смерти женщине исполнилось 100 лет.

Уточняется, что тело Бешаровой нашла ее дочь Галина. Причина смерти женщины неизвестна.

Галина Бешарова и Борис Березовский поженились в 1991 году, когда он занимался автомобильным бизнесом. Спустя несколько лет пара развелась, однако официальный бракоразводный процесс состоялся лишь в 2011 году. Решением суда Бешарова и ее дети получили от $260 млн до $360 млн, а также пентхаус в Лондоне, расположенный неподалеку от Кенсингтонского дворца.

Как сообщалось ранее, народный артист России Валерий Егоров скончался на 66-м году жизни. Информацию подтвердили в Курском драматическом театре имени Пушкина. Егоров прославился благодаря ролям в различных постановках, в том числе по роли Сальери в «Маленькой трагедии» Пушкина, Шипучина в «Юбилее» А. П. Чехова, Павла Ягужинского в «Шуте Балакиреве» Горина. В 1993 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. В 2017 году он объявил о завершении творческой карьеры.