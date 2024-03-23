Террористы могли поджечь «Крокус» с помощью бензина Baza: террористы разлили в «Крокусе» бензин и подожгли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Террористы пронесли в «Крокус Сити Холл» пластиковые емкости с бензином в рюкзаках, сообщает Telegram-канал Baza. Канал утверждает, что позднее они разлили горючее внутри здания и подожгли его.

По данным канала, эту информацию подтверждают и очевидцы. Зрители, убегая, заметили, что у стреляющих были при себе сосуды с жидкостью.

Ранее Baza опубликовала фото мужчин, которые могут быть причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Канал утверждает, что и в машине, и в момент нападения они были в кепках. На кадрах видно, что мужчины шли по холлу с оружием наизготовку. По данным Baza, террористы передвигались на автомобиле марки Renault.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что терактам, подобным теракту в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт, поэтому все причастные к этому «должны быть найдены и безжалостно уничтожены».

По информации, стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» открыли минимум три человека в камуфляже. На месте теракта работают оперативные службы. Около 60 взрослых, пострадавших при теракте, находятся в тяжелом состоянии.