Источник: террористы могли заминировать машины на парковке «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Источник NEWS.ru, близкий к оперативному штабу, сообщил, что террористы, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле», могли заминировать машины на подземной парковке концертного зала.

Ранее президент Союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов заявил, что охрану «Крокуса» нельзя винить в произошедшем. По его словам, сотрудники службы безопасности подобных заведений либо работают без огнестрельного оружия, либо носят «какие-нибудь пистолеты».

По информации Telegram-канал Baza, правоохранители разыскивают автомобиль «Рено» белого цвета, на котором могли уехать террористы после стрельбы в «Крокус Сити Холле». При остановке данной машины сотрудникам приказано соблюдать меры безопасности. Отмечается, что у авто номера Тверской области. При этом они могут быть липовыми.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 140 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.