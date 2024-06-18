«Террорист и экстремист» из Рады заочно приговорен к 10 годам тюрьмы Депутата Рады Гончаренко приговорили к 10 годам лишения свободы заочно

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Гончаренко

Западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы, передает RT. Известно, что политик внесен в список террористов и экстремистов.

Его обвиняют в распространении военных фейков. Следствие считает мотивами соответствующего преступления политическую ненависть. Также политика признали виновным в оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия. Подробности с заседания суда пока что не оглашаются.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к пяти годам колонии общего режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Ему также назначали один год ограничения свободы после отбывания срока.

Также стало известно, что осужденного за госизмену экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска. Ранее Сафронов отбывал наказание в исправительной колонии № 7 села Арейское Емельяновского района Красноярского края. Бывшего советника главы госкорпорации приговорили к 22 годам тюремного заключения. Отбывать наказание Сафронов должен в колонии строгого режима.