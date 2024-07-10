«Терпение лопнуло»: соседка рассказала о зарезавшем отчима москвиче Соседка: убивший отчима житель Москвы не одобрял выбор матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Москвы, который был задержан за убийство отчима, не одобрял выбор матери, рассказала NEWS.ru его соседка. По словам женщины, конфликты также возникали из-за того, что погибший поднимал руку на супругу. Она подчеркнула, что ранее не замечала за соседом проблем с агрессией. Как отметила женщина, у напавшего на отчима мужчины могло лопнуть терпение.

Он ему не официально отчим, это просто муж матери. Отца я никогда не видела, хотя мы живем все в этом доме очень давно. Конфликты чаще всего были на почве того, что сыну не нравился выбор матери, так как называемый отчим мог поднять на женщину руку. Вечером мы слышали, как они сидели, выпивали. Сын просил мужчину уйти из семьи, так и переросло в конфликт. Ранее у сына мы не замечали проблем с агрессией. Не оправдываю, но, видимо, накипело, терпение лопнуло, — заявила соседка.

По информации прокуратуры Москвы, преступление произошло в ночь на 10 июля на северо-западе города. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес другому не менее двух ударов ножом. Нападавший задержан.

Ранее в Омске суд назначил мужчине ограничение свободы на срок один год и три месяца за убийство зятя. Было установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии аффекта, а со стороны пострадавшего постоянно исходила угроза жизни.