Терапевт, заказавшая убийство мужа из-за квартиры, отправилась в СИЗО Суд отправил под арест врача из Пушкино, которая заплатила 400 тысяч за убийство экс-мужа

Фото: t.me/moscowcourts

Тверской районный суд в Москве отправил в СИЗО терапевта Оксану Горлову из подмосковного Пушкино, которая заказала убийство бывшего мужа, передает Telegram-канал «112». В суде она утверждала, что не давала прямых указаний убивать мужчину, а просила, чтобы он исчез. Она просила не арестовывать ее, но суд заключил женщину под стражу до 25 августа.

Нанятый пособник убийства сдал заказчицу полиции и согласился участвовать в инсценировке убийства, как и бывший супруг женщины. АГН «Москва» со ссылкой на источник в Следкоме пишет, что знакомый доктора должен был найти двоих человек для совершения убийства. Врача задержали, когда она получила фото с «убитым экс-супругом» и планировала перевести мужчине 400 тысяч рублей.

Life пишет, что во время суда по мере пресечения Горлова пообещала съехать от бывшего мужа, с которым до этого продолжала жить совместно, если ее оставят под домашним арестом.

Сообщалось, что бывший муж подозреваемой работал с ней в одном учреждении. Жена была терапевтом, а супруг работал педиатром. Незадолго до истории с организацией убийства супруги развелись и должны были делить имущество, в том числе квартиру в Пушкино.