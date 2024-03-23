Теракт в «Крокусе»: что будет дальше, советы жителям Москвы и Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 40 человек, еще почти 150 были ранены. Что сейчас происходит в Москве, как узнать информацию о пострадавших и жертвах?

Как узнать о пострадавших в «Крокус Сити Холле»?

Получить информацию о раненных при теракте в Подмосковье, а также получить поддержку можно, воспользовавшись телефонами горячих линий.

Горячая линия психологической помощи МЧС: 8-800-775-17-17

Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31

Единый телефон доверия. Звонить можно из любого региона России: 8-800-333-44-34

Горячая линия психологической помощи для всех людей (Благотворительный фонд «Просто люди»): 8-800-100-19-41

Единый справочный телефон (Москва): +7 (499) 173-09-09

Также организована горячая линия для родственников погибших и пострадавших по номеру 122 (в тоновом режиме 0).

Как помочь пострадавшим при теракте

По данным Минздрава. в результате ЧП пострадали 148 человек. Согласно опубликованным данным, в Красногорске госпитализированы четыре несовершеннолетних, среди них 17-летний юноша, две девочки 2013 года рождения и 11-летняя девочка. Также в московских больницах находятся четыре ребенка в возрасте от с 7 до 12 лет.

Москвичей и жителей Подмосковья призвали сдать донорскую кровь в связи числом пострадавших при теракте. На донацию с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что крови для пострадавших в теракте достаточно.

Власти российской столицы поддержат тех, кто получил травмы в концертном комплексе. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потушили ли пожар в «Крокус Сити Холле»

По словам очевидцев, пожарная авиация перестала работать. К тушению огня было привлечено более 300 человек и более ста единиц пожарной техники.

Сейчас над зданием можно наблюдать клубы густого черного дыма. Пожарные с высотных лестниц продолжают проливать то, что осталось от здания. Возгорание в «Крокус Сити холле» потушено, с вертолетов сбросили 160 тонн воды.

Спасатели вместе с другими оперативными службами продолжают работу на месте трагедии.

Что изменилось в Москве после теракта

На рекламном экране напротив «Крокус Сити Холла» появилась надпись «Скорбим 22.03.24». Подобные траурные надписи появились во всем городе.

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются из-за теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе Минкультуры России. В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Фото: NEWS.ru

Столичные вузы переводят студентом на дистанционный формат обучения, сообщает msk1. Речь, в частности, идет о МПГУ, РУДН, МГУ, РТУ МИРЭА, МГЛУ, МГУУ и МГРИ. 23 марта также были запланированы Дни открытых дверей в ряде столичных вузов, они отменены.

Сервис «Яндекс.Такси» сделал бесплатными все поездки из района «Крокус Сити Холла», где произошел теракт. Столичный дептранс отметил, что в первые минуты коэффициент на поездки резко вырос, однако оперативно были приняты все меры по его снижению.

Департамент транспорта также отметил, что в столице действует третий (максимальный) уровень безопасности. Речь идет об объектах транспорта России. Пассажиров просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к досмотрам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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