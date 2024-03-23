22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, жертвами которого, по предварительным данным, стали более 40 человек. Что известно к этому часу о трагедии в Подмосковье?
Сколько погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле»
Минздрав Подмосковья сообщил, что в больницы доставили 37 человек, получивших травмы различной степени тяжести при теракте в музыкальном зале. За их состоянием следят врачи медицинских учреждений Красногорска, Химок, Одинцово и Долгопрудного.
Опубликован список из 38 имен пострадавших в результате ЧП. По информации Baza, к настоящему моменту госпитализированы 87 человек.
Московская станция скорой помощи сообщила, что при ЧП пострадал один ребенок. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что дети, пострадавшие при теракте, находятся в состоянии средней степени тяжести.
Жителей Москвы и Подмосковья призывают сдать кровь для пострадавших при теракте.
По данным ФСБ, погибло 40 человек. Около 02:30 ночи 23 марта Telegram-каналы со ссылкой на источники начали сообщать о 70 жертвах теракта.
Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в сегодняшнем теракте в «Крокус Сити Холле», в нем 147 человек. Многие находятся в тяжелом состоянии.
Что известно о боевиках, напавших на «Крокус Сити Холл»
По информации из разных источников, террористов было от 3 до 20 человек. Очевидцы рассказали, что нападавшими были мужчины в камуфляже. Некоторые свидетели сообщают, что боевики имели черные бороды, бронежилеты и разгрузки с боеприпасами.
Отмечается, что террористы были с рюкзаками, некоторые несли в руках автоматы (АКМ).
«Некоторые несут на себе разгрузки с различными боеприпасами. Как минимум двое из нападавших имеют при себе рюкзаки, возможно, с зажигательной смесью», — рассказал свидетель ЧП.
Полиция разыскивает два автомобиля, которые могут быть связаны с терактом. Речь идет о белом Renault Clio с номерами Тверской области и сером Renault Fluence.
Ответственность за совершение теракта на себя пока никто не взял.
В Telegram-каналах распространяется фото с камер видеонаблюдения: в белом автомобиле Renault сидят двое мужчин. Имеет ли фото отношение к теракту в «Крокусе», неизвестно.
Почему в «Крокус Сити Холле» начался пожар
Telegram-канал Win/Win сообщил, что в музыкальном зале обнаружили следы поджога. По неподтвержденной информации, в «Крокус Сити Холле» были заранее заложены горючие компоненты в местах хранения товаров и возле вентиляционных блоков.
«Кто-то из сотрудников низшего звена „Крокуса“ был с нападавшими в связке. <...> Загорелось одновременно в восьми местах. Горело там, где риск воспламенения был максимальным и наиболее эффективным. Большая часть пожарных сигнализаций не сработала. Часть гидрантов была в нерабочем состоянии», — отмечает Win/Win.
Эта информация не подтверждена.
Ранее сообщалось, что силовики задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла». Их доставили в отдел для выяснения обстоятельств.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холла». По его информации, во время оперативных мероприятий правоохранители взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.
Сейчас с внутренней стороны здания продолжается обрушение. Пожарные тушат верхние этажи. По неподтвержденной информации, внутри концертного зала могут находиться люди.
К тушению пожара привлекли 320 человек и три вертолета. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 12,9 тыс. кв. м. Около часа ночи пожар удалось локализовать.
Роспотребнадзор рекомендовал не выходить жителям столицы на улицу из-за угрозы отравления. Сейчас над зданием концертного зала виднеется большое черное облако густого дыма.
После теракта в концертном зале по всей стране отменяют массовые мероприятия. Большинство регионов уже сообщили об отмене концертов и спортивных соревнований в целях безопасности и в память о погибших в «Крокус Сити Холле».
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