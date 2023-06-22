«Тепло и хорошо»: синоптик рассказал о погоде на 22 июня Синоптик Шувалов заявил, что 22 июня в Москве температура поднимется до 27 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 22 июня температура местами поднимется до 27 градусов, заявил NEWS.ru руководитель прогностической службы «METEO» Александр Шувалов. По его словам, осадков в этот день не ожидается, ветер он пообещал «невыразительный».

Будет тепло и хорошо, на западе температура составит 25–27 градусов, а в восточной области немного ниже — 21–23 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер юго-западный и западный, невыразительный. Давление составит 750 мм р/с, что в пределах нормы, — рассказал Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ранеe, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а наcтоящая жара наступит только в июле.

В свою очередь врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала воздержаться от употребления холодной воды в жару. По ее словам, вода должна быть комнатной температуры или даже 35–40 градусов — так организм максимально насыщается. Холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов, предупредила врач.

Кардиолог Андрей Кондрахин же рассказал, как уберечься от инфаркта в жару. По его словам, важно иметь с собой на прогулке воду, а при плохом самочувствии оставаться дома.