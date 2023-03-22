«Теплая и солнечная»: синоптик рассказал москвичам о погоде 22 марта Синоптик Шувалов рассказал, что 22 марта в Москве потеплеет до 10 градусов

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В среду, 22 марта, погода в Москве будет теплой и солнечной, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура днем составит 9–10 градусов тепла.

Среда в столице выдастся очень теплой и солнечной. Вероятность же осадков стремится к нулю, а столбик термометра поднимется до значений в 9–10 градусов тепла, — заявил Шувалов.

Психотерапевт Михаил Кумов ранее объяснил, что весной многие люди могут находиться в подавленном состоянии из-за усталости от зимы. По его словам, зачастую у россиян формируются неоправданные ожидания при смене сезонов, так как они рассчитывают на быстрое потепление сразу же по окончании зимнего периода.

Ранее нутрициолог Мила Бондаренко рассказала, какой фрукт улучшает настроение после зимы. По ее словам, в начале весны следует включить в свой рацион манго, в нем содержится большое количество витамина В. Кроме того, манго способствует выработке эндорфинов.