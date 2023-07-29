Тело женщины с ножевым ранением обнаружили у дома на востоке Москвы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Тело 40-летней женщины с ножевым ранением в грудь обнаружили около жилого дома, расположенного на улице 9-я Парковая в Москве, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК в Telegram-канале. По информации источника, на месте происшествия работали следователи и криминалисты.

28 июля 2023 года около жилого дома, расположенного на улице 9-я Парковая в городе Москве, обнаружено тело женщины 1983 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области грудной клетки, — отмечается в сообщении.

Специалисты начали доследственную проверку, которую проводит Измайловский межрайонный следственный отдел СУ по Восточному административного округу ГСУ СК России по городу Москве. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что грибники из Выборга обнаружили труп пожилого мужчины во время прогулки по лесу. По предварительной информации, россиянин погиб в результате взрыва, так как в десяти метрах от него была обнаружена воронка, а деревья вблизи тела были повреждены осколками. О своей находке грибники сообщили в полицию. Они рассказали, что обнаружили тело на берегу Большого Зеленодольского озера недалеко от поселка Кирилловское.