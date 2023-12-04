Труп женщины обнаружили в квартире на юге Москвы

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Тело пожилой женщины 1937 года рождения обнаружили в квартире на Шипиловской улице, расположенной на юге Москвы, сообщили в столичной прокуратуре. По данным ведомства, на трупе были замечены признаки насильственной смерти. Точная причина смерти москвички станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Бригаду скорой помощи вызвал 23-летний внук женщины, которая находилась с ним в одной квартире. Контролировать ход проверки, организованной после обнаружения тела, будут сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры.

В Амурской области ранее было предъявлено обвинение 26-летнему мужчине, задержанному по подозрению в убийстве пенсионерки. По версии следствия, он ударил женщину после распития алкоголя, после чего поджег ее дом, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщалось ранее, в Крыму четыре человека погибли в результате отравления неизвестным веществом. Среди жертв оказались двое несовершеннолетних. Тела погибших обнаружил работодатель главы семьи, он пришел выяснить, почему мужчина не вышел на работу. Позднее представители регионального управления Следственного комитета России заявили, что причиной их смерти стало отравление угарным газом.