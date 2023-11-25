Тело женщины нашли в ванной сгоревшей квартиры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пожар охватил квартиру в многоэтажном доме в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Сотрудники спасательных служб справились с огнем, после чего обнаружили в ванной комнате тело женщины 1934 года рождения.

Причины возгорания еще уточняются, как и причины смерти пожилой москвички. Работу правоохранительных органов координирует Чертановская межрайонная прокуратура.

Накануне две женщины погибли при пожаре в многоэтажке на улице Стрелецкой в Москве. Как пояснили в московском отделении Следственного комитета, тело женщины без признаков жизни было обнаружено уже после ликвидации возгорания, позднее на лестничной клетке найдена вторая погибшая со следами отравления угарным газом. На кадрах с места пожара было видно открытое горение на девятом этаже, из квартиры доносились звуки взрывов.

До этого сотрудники МЧС России потушили пожар, возникший в населенном пункте Власиха Алтайского края. На месте происшествия было обнаружено тело женщины. В результате пожара обрушилась кровля здания, также выгорели стены. Незадолго до этого в подмосковной деревне Марусино загорелось двухэтажное здание, жертвами пожара стали четыре человека, в том числе двое детей. Еще две женщины пострадали.