Тело женщины достали из пруда на востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина утонула, провалившись под лед на востоке Москвы, сообщает MK.RU. Инцидент произошел на Гольяновском пруду примерно в полдень 29 марта.

Очевидцы рассказали, что тело москвички достали из воды, но спасти ее не удалось. Личность погибшей, а также обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске. По данным Следственного комитета, о происшествии заявил один из пострадавших детей. Его удалось спасти. Ребенок находится в больнице с переохлаждением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (безвестное исчезновение малолетнего).

До этого сообщалось, что семилетний ребенок утонул, провалившись под лед в одном из СНТ в Богородском городском округе Подмосковья. Мальчик не заметил отверстий в пруду, сделанных, предположительно, для того, чтобы рыба не задохнулась. Тонкий лед не выдержал веса ребенка, и он провалился в воду.

В январе в Краснодарском крае трое 12-летних подростков более двух часов провели в ледяной реке Кубани, получив обморожения. Дети оказались в воде, спрыгнув с отколовшейся льдины, но не смогли выбраться из нее из-за высокого крутого берега. Их заметили туристы с находившейся поблизости смотровой площадки. Вызванные на место спасатели спасли подростков.