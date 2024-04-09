Тело шестого погибшего при пожаре нашли в подмосковном Воскресенске МЧС: тело погибшего при пожаре мужчины нашли в частном доме в Воскресенске

Фото: t.me/mchs_official

Тело мужчины, который стал жертвой пожара в подмосковном Воскресенске, нашли в частном доме, передает пресс-служба МЧС РФ. Всего в результате инцидента погибли шесть человек, включая четверых детей, уточнили в ведомстве.

Обнаружено тело мужчины без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Ранее тела четырех детей и женщины были обнаружены при тушении пожара в частном доме в Воскресенске, писали представители МЧС. По данным ведомства, еще два ребенка 11 и 13 лет были переданы врачам. Всего в частном доме проживали восемь человек, из которых шестеро — дети. Открытое горение было ликвидировано. На месте работали 25 специалистов и 8 единиц техники.

До этого смертельный пожар произошел в частном доме в якутском селе Крест-Кытыл, сообщила региональная пресс-служба МЧС. В результате возгорания погибли двое маленьких детей четырех и шести лет. Огонь повредил пол и стены в комнате на площади 15 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 10 человек и три единицы техники. Для работы с родственниками погибших детей привлекли психологов из Главного управления МЧС.

Кроме того, пожарные ликвидировали открытое горение на оптово-строительном рынке в Волгограде. Площадь возгорания составила 920 квадратных метров, погибших и пострадавших зафиксировано не было. Причину возгорания на тот момент не установили.