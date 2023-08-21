Тело пятого утонувшего в коллекторах диггера нашли в Москве-реке

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров

Тело пятого участника экскурсионной группы, отправившейся в московские коллекторы во время ливня, обнаружили в Москве-реке, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, им оказался мужчина, личность которого не установлена.

Уточняется, что тело погибшего всплыло под Парящим мостом у причала парка «Зарядье». Ранее также сообщалось об обнаружении тел трех несовершеннолетних подростков и одного мужчины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Организатор тура в настоящий момент находится на допросе.

Мэр города Москва Сергей Собянин подтвердил, что трагедия произошла в коллекторе реки Неглинки. Поиск пропавших продолжается, добавил он. Собянин также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Согласно маршруту, опубликованному Telegram-каналом Mash, диггеры начали свой путь в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. Группа перестала выходить на связь в районе метро «Трубная» спустя час после старта экскурсии. Гид Константин Филиппов сообщил коллеге, что начался дождь, после чего перестал отвечать на сообщения, говорится в публикации.