Тело новорожденного найдено в туалете торгового центра в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тело новорожденного обнаружено в туалете торгового центра на Свободном проспекте в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ребенка нашли посетители ТЦ.

Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — говорится в заявлении.

Личность матери новорожденного установлена, сейчас она находится в больнице. Предварительно, плод соответствует 10–12 неделям беременности. По факту произошедшего Перовская межрайонная прокуратура начала проверку. Следователи выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что Нефтекумский районный суд Ставропольского края вынес приговор 33-летней местной жительнице, убившей своего новорожденного ребенка. Как сообщили в прокуратуре, в январе 2022 года злоумышленница родила здоровую девочку, однако ребенок был нежеланным. Роды при этом проходили втайне, о беременности женщины никто не знал. После рождения ребенка мать решила от него избавиться. Она задушила младенца, а тело закопала за зданием местной гостиницы. Через некоторое время останки девочки были обнаружены.