Тело младенца в пакете нашли в Москве СК РФ: в парке на востоке Москвы нашли тело новорожденного ребенка в пакете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет, обнаружили в парке на востоке Москвы 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета России. Согласно данным ведомства, по факту происшествия проводится доследственная проверка, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На востоке Москвы в парке нашли тело младенца в пакете. По факту обнаружения тела новорожденного ребенка организована доследственная проверка, — говорится в публикации.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты ведомства. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают возможных очевидцев. В скором времени будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Следственный комитет сообщил об аресте 23-летней девушки в городе Кстово Нижегородской области, обвиняемой в убийстве дочери сразу после родов. Предполагается, что в апреле она родила в домашних условиях и никому об этом не рассказала, после чего задушила новорожденного ребенка.

Также ранее пресс-служба СКР сообщила, что в городе Ставрополе мужчина застрелил двоих малолетних детей и супругу, после чего покончил с собой. Женщина осталась жива, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.