Тело еще одной школьницы нашли в Москве-реке после экскурсии по коллекторам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тело еще одной участницы экскурсии по московским коллекторам обнаружили в Москве-реке, сообщил Telegram-канал SHOT. Ей оказалась 15-летняя школьница. По данным канала, погибшую нашли в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.

У девочки обнаружена рваная рана головы. По предварительной информации, она получила ее, когда экскурсионную группу смыло потоком воды из коллектора.

Ранее также сообщалось об обнаружении двух тел подростков. Они пошли на экскурсию по столичным коллекторам во время ливня. Потоком воды подземные коммуникации затопило, шансы выбраться оттуда живыми были практически нулевые, сообщил Telegram-канал «112». Погибшие были обнаружены у парка «Зарядье».

Подростки являются родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина. Сам мужчина до сих пор не найден.

Как сообщил Telegram-канал Baza, всего в экскурсии участвовали не менее пяти человек. По его информации, группа находилась в подземном коллекторе в районе Неглинки. По предварительным данным, на экскурсию отправились гид, Маркушин, его дочь, племянник, а также его подруга. В полицию об исчезновении туристов заявили их родственники.