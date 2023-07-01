Тело человека достали из оврага на северо-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном районе Южное Тушино на улице Окружной из оврага достали тело, передает Telegram-канал «360». По данным канала, на месте работает полиция.

«360» отмечает, что труп находился на глубине около восьми метров.

В Москве-реке у одного из шлюзов на Карамышевской набережной ранее обнаружили тело 73-летнего пенсионера. Как отмечалось, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Погибший был в одежде, рядом с ним лежала сумка с документами. Несколькими днями ранее пенсионер попал в больницу с сердечным приступом, впоследствии у него выявили интоксикацию, из-за которой он не мог есть, в ночь на 25 июня он самовольно покинул лечебное заведение и ушел в сторону водоема.

До этого жители столицы увидели в Москве-реке проплывавший труп и вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП специалисты вытащили тело мужчины из воды в районе Большого Москворецкого моста. По информации очевидцев, труп был сильно заилен.

До этого дайвер-любитель нашел два трупа на дне Беловежского пруда в Можайском районе Москвы. После передачи информации об обнаружении тел в экстренные службы водоем оцепила полиция, место ЧП обследовали водолазы.