MK.RU: тело девочки нашли в центре реабилитации подростков в Переделкино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело 15-летней школьницы обнаружили в центре реабилитации подростков в Переделкино, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, речь идет о суициде.

Рядом с трупом девочки была найдена записка.

Ранее на северо-востоке Москвы было обнаружено тело 11-летней девочки. Школьницу нашли около дома на Отрадной улице.

До этого в Москве погибла дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда. Девочка выпала из окна 13-го этажа в Хорошевском районе. В момент трагедии в квартире находилась вся семья: спортсмен, его супруга, дочь и двое сыновей.

По данным СМИ, девочка поругалась с родными и ушла к себе в комнату. Когда к ней заглянули родители, они увидели пустую комнату и открытое окно. Тело ребенка нашли под окнами дома. Следователи начали проверку для выяснения всех обстоятельств гибели девочки.

В Красноярском крае школьница умерла в ванне от удара током, уронив в воду мобильный телефон. Смартфон был подключен к зарядному устройству. Тело ребенка без признаков обнаружили родственники. По факту происшествия была организована проверка.