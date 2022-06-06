Телеведущему из Италии стало плохо после интервью с Захаровой Головокружение началось у итальянского телеведущего Джилетти после беседы с Захаровой

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Мария Захарова

Приступ головокружения случился у ведущего телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти после того, как он провёл интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Телеведущий находился в Москве, когда испытал внезапное недомогание, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Джилетти находился на связи с римской студией. Он завершил разговор с Захаровой по Skype и перешёл к его обсуждению с гостями передачи Non è l'Arena. Через несколько минут с ним стало что-то происходить. После возгласов его соведущей «О Боже, Массимо, что происходит? Помогите Массимо» передача ушла на рекламу. Момент самого инцидента в эфир не попал.

Когда реклама закончилась, передача продолжилась без ведущего, отсутствие которого объяснили плохим самочувствием. Джилетти вернулся в эфир спустя десяток минут. Ведущий уже без галстука заявил, что испытал приступ головокружения. Его он объяснил недостатком сахара или холодной погодой в Москве. Джилетти добавил, что в момент недомогания получил первую помощь от российского коллеги Владимира Соловьёва.

Ранее стало известно, что ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила: проливные дожди, которые прошли в Москве 3 июня, в мегаполис уже не вернутся. Она добавила, что в выходные в столице днём воздух прогреется до 19–21 градуса тепла. Во второй половине дня 5 июня она допустила возможность кратковременного дождя, но не грозы, с меньшим количеством осадков.