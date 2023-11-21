Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенные сведения

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей, сообщается в протоколе на сайте суда. Поводом стал отказ удалять информацию, признанную запрещенной в России. Речь идет о недостоверных сведениях о российской армии. Кроме того, в мессенджере публиковалась информация, направленная на дестабилизацию обстановки в стране и оправдание экстремистской деятельности.

Признать компанию Telegram виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации» и назначить штраф в размере 4 млн рублей, — говорится в протоколе.

Ранее в Москве оштрафовали Google за повторный отказ локализовать личные данные россиян в РФ. Размер взыскания составил 15 млн рублей. Компанию признали виновной по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ, которая связана с повторным невыполнением обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения информации о российских пользователях.

Также сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал на 6 млн рублей музыкальный сервис Spotify. Компания отказалась локализовать данные россиян на территории РФ. В 2022 году платформа уже была оштрафована на 500 тысяч рублей за первичное нарушение требования.