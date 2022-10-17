Telegram-каналы обратили внимание на смену военкома Москвы «Осторожно, новости»: в Москве без огласки сменился военный комиссар

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» обратил внимание на то, что в Москве сменился главный военный комиссар. В публикациях СМИ до 11 октября полковник Максим Локтев значился замом военкома, а начиная с 14 октября его стали называть военным комиссаром Москвы. Официальные распоряжения на этот счет не публиковались.

Авторы портала отмечают, что до Локтева военным комиссаром Москвы являлся генерал-майор Виктор Щепилов. 25 сентября Telegram-канал «Сигнал» со ссылкой на источники писал, что Щепилов был госпитализирован с сердечным приступом. Незадолго до этого агентство «Москва» сообщало, что он обратился к президенту Адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову и пригрозил уголовной ответственностью за помощь уклонистам от частичной мобилизации. Позднее он не появлялся в публичном поле.

Что касается Локтева, впервые военным комиссаром Москвы его назвало агентство РИА Новости 14 октября — в тот день он опровергал информацию о вручении повесток на улицах Москвы. Публичных заявлений о смене руководства комиссариата не поступало. Кроме этого, авторы «Осторожно, новости» отмечают, что согласно данным из реестра юридических лиц, военкомом по-прежнему значится Щепилов.

Ранее мэр Сергей Собянин, сославшись на военного комиссара Москвы, сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены в полном объеме. По его словам, с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество мобилизованных москвичей градоначальник не назвал. При этом он выразил надежду на то, что все они вернутся домой живыми и здоровыми.

Несколько дней назад президент Владимир Путин заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Он подчеркнул, что на службу уже призваны более 200 тысяч человек. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации дополнительных мер на данный момент не планируется.