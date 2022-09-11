Концерт «Ленинграда» в «Лужниках» закончился смертью «112»: на концерте «Ленинграда» в «Лужниках» умерла женщина, упавшая с трибуны

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Зрители на концерте «Ленинград. Классика музыкальной группы Ленинград на стадионе Лужники» в Москве

10 сентября 42-летняя женщина упала с трибуны на концерте группы «Ленинград» в «Лужниках» и позже умерла в больнице, сообщает Telegram-канал «112». Во время выступления музыкантов пострадал еще один человек, упавший с большой высоты. Полиция начала проверку.

Один из зрителей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с 10-метровой высоты балкона на нижний ярус. Он был госпитализирован с травмой головы.

Одна из посетительниц концерта находилась на трибуне «Д», когда ей неожиданно стало плохо. Женщина потеряла сознание и упала с высоты.

Зрительнице оказали первую помощь, ее экстренно госпитализировали, однако она умерла в больнице. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца, — говорится в сообщении.

Сергей Шнуров на концерте в «Лужниках», который состоялся в честь 875-летия Москвы, отметился провокационной песней о сгоревшей столице. Он исполнил композицию «Москва, по ком звонят твои колокола?» на фоне сложной ситуации в мире.

В августе на концерте музыканта Дельфина в санкт-петербургском клубе Roof Place две женщины пострадали от зажженных фаеров. Одна их них заявила, что пепел от факела попал ей в глаз. Второй пострадавшей оказалась актриса Кира Кауфман, снимавшаяся в сериалах «Мажор» и «Морские дьяволы».