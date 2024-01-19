Телефонные террористы попытались взорвать дом в Москве руками ребенка

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Телефонные террористы попытались уговорить 10-летнего ребенка из Москвы взорвать дом на Ельнинской улице, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, злоумышленники позвонили мальчику и представились сотрудниками газовой службы, попросив срочно проверить давление газа. Оперативными службами установлено, что звонок был получен с территории Украины, передает канал.

Источники Mash утверждают, что третьеклассник получил звонок от неизвестных, попросивших его открыть все газовые конфорки в доме и зажечь спичку. Однако ребенок понял, что это приведет к взрыву и отказался выполнять просьбу «сотрудников газовой службы». В настоящее время правоохранительные органы Москвы проводят проверку по факту произошедшего.

В январе 2023 года в социальных сетях завирусилась аудиозапись телефонного звонка, на котором неизвестная женщина представляется сотрудницей газовой службы и просит ребенка открыть газовые конфорки. О таких звонках жителей Приморского края предупредили в региональном министерстве образования. Представители ведомства назвали эти звонки провокацией в отношении детей со стороны Украины. Однако некоторые эксперты считают, что в действительности никакого звонка не было.